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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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"صندوق دعم الشباب" يحدد موعد إجراء قرعة المستفيدين من قرض الزواج

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:02 - 03 ديسمبر 2019
قرض الزواج قرض الزواج
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أعلن أ. عصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب الفلسطيني،  موعد إجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من قرض الزواج , وذلك يوم الأحد المقبل 9/12/2019، الساعة 10 صباحاً في صالة سعد صايل بمدينة غزة.

وقال الهبيل بأنه سيتم الاعلان عن قرض حسن بقيمة " 2000" دولار , لعدد "70" شاب من أصل "386" تقدموا بطلبات الكترونية للحصول على القرض الحسن.

وأكد الهبيل بأن  إدارة الصندوق تسعى  لزيادة عدد المستفيدين , والتخفيف عن الشباب من خلال تخفيض قيمة السداد من "100" دولار  لمبلغ " 50 " دولار , مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أهلنا في غزة.

يذكر أن مجلس إدارة صندوق دعم الشباب يعمل بصورة متواصلة لتطوير خدمات الصندوق، حيث يقدم  مبلغ " 2000" دولار , يتم تسديدها بدون أي فائدة مالية , مما ساهم في مساعدة أكثر من "3000" شاب منذ اطلاقه قبل عدة سنوات .

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