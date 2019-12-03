"صندوق دعم الشباب" يحدد موعد إجراء قرعة المستفيدين من قرض الزواج

أعلن أ. عصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب الفلسطيني، موعد إجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من قرض الزواج , وذلك يوم الأحد المقبل 9/12/2019، الساعة 10 صباحاً في صالة سعد صايل بمدينة غزة.

وقال الهبيل بأنه سيتم الاعلان عن قرض حسن بقيمة " 2000" دولار , لعدد "70" شاب من أصل "386" تقدموا بطلبات الكترونية للحصول على القرض الحسن.

وأكد الهبيل بأن إدارة الصندوق تسعى لزيادة عدد المستفيدين , والتخفيف عن الشباب من خلال تخفيض قيمة السداد من "100" دولار لمبلغ " 50 " دولار , مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أهلنا في غزة.

يذكر أن مجلس إدارة صندوق دعم الشباب يعمل بصورة متواصلة لتطوير خدمات الصندوق، حيث يقدم مبلغ " 2000" دولار , يتم تسديدها بدون أي فائدة مالية , مما ساهم في مساعدة أكثر من "3000" شاب منذ اطلاقه قبل عدة سنوات .