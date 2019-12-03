تحذيرات من مخططات "اسرائيلية" خبيثة تستهدف الحرم الابراهيمي الشريف

حذر وكيل وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية مساء اليوم الثلاثاء، حسام أبو الرب من اقتحام فرق هندسية "إسرائيلية" سطح الحرم الإبراهيمي الشريف بحماية جنود الاحتلال، وعمل مسح وتصوير لجدران الحرم و ساحاته.

و قال أبو الرب في بيان صحفي له: "إن التصعيد الاسرائيلي في الحرم الابراهيمي و البلدة القديمة، و تعدي الاحتلال و مستوطنيه على ممتلكات الأوقاف يتصاعد و يستمر بوتيرة كبيرة وسريعة، كان آخرها تركيب وتمديد خطوط الإطفاء في الجانب المغتصب من الحرم .

و أوضح أن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع و نوايا خبيثة، حيث يحاول الاحتلال من خلالها الاستيلاء خطوة خطوة على الحرم الابراهيمي، بعد الاستيلاء على اجزاء كبيرة، و التحكم به خاصة أيام الأعياد اليهودية، وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية العبادة تحت الاحتلال.

وطالب أبو الرب المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها اليونسكو، بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.

ودعا أبناء محافظة الخليل إلى الاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف، لحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه