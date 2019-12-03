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نتنياهو يستدعي كبار قادة الليكود لاجتماع عاجل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:49 - 03 ديسمبر 2019
نتنياهو نتنياهو
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قال الاعلام العبري، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو، استدعى قادة حزب الليكود إلى اجتماع عاجل.

وأضاف موقع معاريف العبري، أنه بعد الاجتماع مع رئيس حزب أبيض- ازرق بيني غانتس، قام نتنياهو باستدعاء كبار قادة حزب الليكود إلى اجتماع عاجل سيعقد في الساعة 19:00 مساء اليوم، في مبنى وزارة الحرب بتل أبيب.

وانتهى اجتماع بنيامين نتنياهو مع بيني غانتس، بعد 45 دقيقة فقط من بدئه، دون تحقيق تقدم في مفاوضات تشكيل حكومة وحدة.

وأبدت اللجنة المركزية في "إسرائيل"، أمس الاثنين، استعدادها لإجراء انتخابات جديدة للكنيست "الإسرائيلي"في 25 فبراير المقبل في حال حل الكنيست.

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