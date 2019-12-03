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قوات الاحتلال تهدم خزان مياة  لشركة مجلي  للمرة الثانية في طوباس

  • فلسطين اليوم - طوباس
  • 18:35 - 03 ديسمبر 2019
هدم بئر في طوباس هدم بئر في طوباس
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هدمت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء ٣ديسمبر /كانون أول خزان مياة يروي 20 إلف دونم من أراضي طوباس.

وقال الدكتور عدنان مجلي صاحب المشروع إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مشروع المياه وقامت بهدمه.

وهذه المرة الثانية التي تقوم فيها السلطات بهدم الخزان خلال شهرين. وقال مجلي بان السلطات ادعت في المرة الأولى بان المشروع مقام في منطقة أثرية وعندما أعدنا إقامته في منطقة أخرى ادعت انه مقام في المنطقة "ج".

وأضاف: "المشروع مقام في المنطقة "ب" وقد حصلنا على تصريح لإقامته من قبل السلطة الفلسطينية لكن السلطات تبحث عن ذريعة لهدمه بهدف منع ري أراضي سهل طوباس التي كانت أراضي جافة قبل المشروع".

وأضاف: "هدم الخزان للمرة الثانية دليل على وجود سياسة احتلالية تحارب الزراعة الفلسطينية وتسعى للإبقاء على أراضينا جافة خالية من الحياة والإبقاء على أبنائنا عمالا في سوق العمل الأسود في إسرائيل".

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