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روحاني يجدد تأكيده: لا مشكلة لدينا بتعزيز العلاقة مع دول الجوار والسعودية

  • فلسطين اليوم - طهران
  • 18:34 - 03 ديسمبر 2019
روحاني روحاني
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جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني تأكيداته على أنه لا مشكلة لدى بلاده بتعزيز العلاقة مع دول الجوار خاصة اعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وجاءت تأكيدات روحاني خلال اجتماع مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي حيث دعا خلال الاجتماع دول المنطقة للتعاون والعمل لحل مشاكلها وضمان الأمر والاستقرار في منطقة الخليج.

وأكد روحاني على أن واشنطن وأوروبا لا ترغبان في تحقيق السلام في اليمن وهدفهما بيع الأسلحة فقط وكسب الأموال.

وبحث بن علوي جملة من القضايا الإقليمية، ومن أبرزها مبادرة إيران للسلام في منطقة الخليج، كما التقى أمين مجلس الأمن القومي علي شمخاني.

وتأتي زيارة بن علوي وفقًا لوكالة فارس الايرانية في إطار المشاورات حول آخر التطورات الإقليمية، وإعلان وجهة نظر مسقط بشأن مبادرة هرمز للسلام التي طرحتها إيران في سبتمبر/أيلول الماضي لتعزيز أمن منطقة الخليج ومضيق هرمز.

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