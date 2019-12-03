الأوقاف: اعتلاء فرقة هندسية اسرائيلية لسطح الحرم الإبراهيمي خطير جدًا

وصفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اعتلاء فرقة هندسية إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء لسطح الحرم الإبراهيمي الشريف بحماية من جنود الاحتلال بالتصعيد الخطير جدًا وتعدي على صلاحيات وزارة الأوقاف.

وقد حذرت الوزارة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، بشدة من اقتحام فرق هندسية إسرائيلية سطح الحرم الإبراهيمي الشريف لعمل مسح وتصوير لجدران الحرم والساحات.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب أن التعدي على صلاحيات الأوقاف مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة، كان آخرها تركيب وتمديد خطوط الإطفاء في الجانب المغتصب من الحرم الابراهيمي.

وشدد على أن نوايا الاحتلال في الحرم الإبراهيمي خبيثة جدًا وتحاول من خلال تلك السياسية التر تفرضها بالقوة الاستيلاء الكامل على الحرم الإبراهيمي.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال استولت على غالبية الحرم الابراهيمي، وتحكمت به خاصة أيام الأعياد اليهودية، وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية العبادة تحت الاحتلال.

ووجه أبو الرب رسالة إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقانونية خاصة المؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها اليونسكو، مطالبهم بوضع قراراتهم موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.

كما دعا وكيل وزارة الأوقاف أبناء محافظة الخليل للاستمرار في أداء الصلاة وبأعداد كبيرة في الحرم الإبراهيمي الشريف، لحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.