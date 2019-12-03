غدًا الأسرى في عسقلان يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام لهذا السبب

حدد الأسرى الفلسطينيين في سجن عسقلان الإسرائيلي موعد اضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجًا على اعتداءات مصلحة السجون الإسرائيلية بطرق وحشية.

وأوضح الأسرى وفقًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن 40 أسيرًا في سجن عسقلًا سيخوضون معركة الاضراب المفتوح عن الطعام غدًا الأربعاء احتجاجا على السياسة الوحشية القمعية بحقهم والمتواصلة منذ أكثر من شهر.

وكان الأسرى الـ40 في سجن عسقلاً تم نقلهم بتاريخ (2019/10/22) إلى قسم العزل رقم 3 في سجن نفحة وعادوا قبل يومين إلى سجن عسقلان ليجدوا أن ادارة مصلحة السجون حولت وضع السجن إلى كارثة ومأساة حقيقية.

وقد وجد الأسرى المصاحف ممزّقة وملقاة على الأرض، وكذلك جميع مقتنياتهم وملابسهم محطّمة وملقاة في السّاحة منذ شهر.

كما وجدوا كتابات مسيئة للدّين الإسلامي وللأسرى خطّها سجناء إسرائيليون كانوا قد قبعوا في السّجن خلال تلك الفترة، وفقًا لمحامي الهيئة الذي نقل ذلك من الأسرى أنفسهم.

وهددت إدارة السجن الأسرى بنقلهم من قسم 3 الى قسم المعبار رقم 12 السيئ والذي لا يصلح للحياة الآدمية، ويعتبر قسم المعبار مكانا للتنقلات ويدخله سجناء جنائيون إسرائيليون.

ولا تزال إدارة مصلحة السجون تفرض العقوبات بحق الأسرى في سجن عسقلان حيث نقلت تسعة 9 أسرى إلى سجون مختلفة.

والأسرى الذين تم نقلهم وفقًا للهيئة هم:

(زياد بزار، وأمين زياد، وعيسى جبارين، وباسم النعسان إلى "النقب"، وكل من: محمد ناجي، وشريف ناجي، وطالب مخامرة إلى "جلبوع"، وإياد المهلوس إلى "هداريم"، وأحمد الصوفي إلى "نفحة)