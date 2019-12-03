روسيا تراقب تطورات حلف "الناتو" ولا ترغب بعودة المواجهة

ذكر المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، انّ موسكو تراقب تطورات حلف الناتو الأوروبي باهتمام كبير، وجاءت تصريحاته بالتزامن مع اجتماع دول أعضاء الحلف في بلجيكا.

وقال المتحدث بيسكوف، "انّ دول أوروبا بالتحالف مع الولايات المتحدة أسسوا حلف شمال الأطلس لمهام المواجهة العسكرية".

وأضاف، أن الناتو نتاج حرب الباردة بين روسيا وامريكا، مشيرًا إلى ان بلاده لا ترغب في عودتها مجددًا.

وفيما يتعلق بتوتر العلاقات بين أنقرة والناتو بشأن شراء أنظمة دفاعية متطورة روسية، أكد، المتحدث بيسكوف، ان علاقات تركيا وروسيا لا تضر بحلف الناتو الأوروبي، فيما اعتبر دول أعضاء الحلف تجاوز لقوانين وعهود الناتو.

ومن الجدير بالذكر، أن حلف شمال الاطلس "الناتو" أسس عام 1949، ومكون من 29 دولة عبر المحيط الأطلسي، بدعوى توفير الامن الجماعي لاوروبا ضد الاتحاد السوفيتي، وشارك الحلف في العديد من المهام العسكرية الخارجية، منها في حرب البوسنة والهرسك والعراق وليبيا.