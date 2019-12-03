بيان تحذيري مهم لوزارة الصحة حفاظًا على صحة المواطنين

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء (2019/12/3) بيانًا تحذيريًا مهمًا حول شراء الأدوية والمكملات الغذائية عبر شبكة الانترنت محذرة من شرائها وتداولها.

وقالت وزارة الصحة: "إن غالبية الأدوية والمستحضرات والمكملات الغذائية التي يتم تداولها بين المواطنين وبيعها عبر شبكات الإنترنت غير مسجلة في وزارة الصحة".

وأشارت إلى ان تلك الأدوية غير معروفة التركيبة أو المصدر أو طرق تخزينها، لذا فإنها تصنف على أنها غير آمنة كما تقول الوزارة.

ولفتت إلى أن الوزارة لاحظت وجود اعلانات ترويجية مكثفة خلال الفترة الأخيرة للأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التنحيف المضللة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت أنها تتابع هذه الإعلانات الترويجية وتحيلها إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية الازمة بحقها والهدف من ذلك هو توفير الحماية الكاملة للمواطنين من تلك المستحضرات.