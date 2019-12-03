بالاسماء.. بينت يفرض قيودًا مالية على فلسطينيين وعرب في الخارج

اوعز وزير الحرب "الإسرائيلي"، نفتالي بنيت، اليوم الثلاثاء، بفرض قيود اقتصادية على قائمة من نشطاء فلسطينيين وآخرين من دول عربية.

أوضحت القناة السابعة العبرية، ان بينت فرض عقوبات اقتصادية من عدة مراحل على النشطاء الفلسطينيين والعرب المرحلة الاولي تشمل قيود على المبعد من لبنان عام 1992، محمد جميل هرش، ويقطن حاليًا في بريطانيا ويدير المنظمة العربية لحقوق الانسان، بدعوى انتماءه لحركة "حماس".

وذكرت القناة، ان القيود تشمل العقارات والأنشطة المالية التي يديرها النشطاء، في داخل فلسطين وخارجها، مشيرًا إلى ان الاحتلال يسعى لمنع الهيئات الدولية الاتصال مع الأسماء المدرجة في قائمة القيود، مؤكدًا ان هذه العقوبات هي الاولى من نوعها.