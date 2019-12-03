الجهاد تكشف عن قضايا ستبحثها مع مصر خلال زيارة وفدها للقاهرة

كشفت حركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الثلاثاء أبرز القضايا التي سيتم مناقشتها مع الجانب المصري خلال زيارة وفد رفيع من قيادة الحركة يتقدمهم الامين العام القائد زياد النخالة.

وأوضحت الحركة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن الزيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة تأتي في إطار تعزيز العلاقات مع الأشقاء المصريين , والبحث عن كيفية إنهاء معاناة الناس في الذهاب والإياب لمصر.

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي أيضًا للعمل على إطلاق سراح بعض الموقوفين الفلسطينيين لدى أجهزة أمنية مصرية.

وقالت الحركة في بيانها: "سنطالب الإخوة في مصر خلال الزيارة بممارسة الضغط على الاحتلال لوقف العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني, وبالذات المشاركين في مسيرات العودة, وإلزام العدو بوقف استهدافهم, كونهم من رعى اتفاق وقف النار بالجولة الأخيرة بعد استشهاد القائد بهاء أبو العطا".

وعبرت الحركة عن استيائها لبعض التصريحات الصادرة عن قيادات فلسطينية عابثة, أو محللين مصريين, حول زيارة وفد الحركة للقاهرة، مشيرة إلى أن التصريحات تأتي في خانة التسويق للتسوية والتطبيع مع العدو الصهيوني, وإرباك الزيارة، وهذا يسيء لمصر ولدورها، للأسف الشديد.

نص البيان

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي حول زيارة وفد الحركة إلى القاهرة

تؤكد حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أن الزيارة التي يقوم بها الأمين العام للحركة الأخ المجاهد زياد النخالة, والوفد المرافق له لجمهورية مصر العربية, تأتي في إطار تعزيز العلاقات مع الأشقاء المصريين , والبحث عن كيفية إنهاء معاناة الناس في الذهاب والإياب لمصر, وكذلك العمل على إطلاق سراح بعض الموقوفين الفلسطينيين لدى أجهزة أمنية مصرية.

كما أن وفد الحركة سيطالب الإخوة بمصر خلال هذه الزيارة , بممارسة الضغط على الاحتلال لوقف العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني, وبالذات المشاركين في مسيرات العودة, وإلزام العدو بوقف استهدافهم, كونهم من رعى اتفاق وقف النار بالجولة الأخيرة بعد استشهاد القائد بهاء أبو العطا.

إننا نعتبر بعض التصريحات التي صدرت عن قيادات فلسطينية عابثة, أو محللين مصريين , حول زيارة وفد الحركة للقاهرة، تأتي في خانة التسويق للتسوية والتطبيع مع العدو الصهيوني, وإرباك الزيارة، وهذا يسيء لمصر ولدورها، للأسف الشديد.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الثلاثاء، 6 ربيع الآخر 1441 هجري

الموافق 3 ديسمبر 2019 ميلادي

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