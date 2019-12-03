حظر دبلوماسيين ماليزيين من زيارة فلسطين لهذا السبب

أصدرت دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء قرارًا بحظر دخول دبلوماسيين ماليزيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية – قطاع غزة).

وتحججت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحظر الدبلوماسيين الماليزيين بسلسلة التصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد ضد "دولة الاحتلال اسرائيل".

ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرينوت العبرية فإن قرار خارجية الاحتلال يشمل جميع الدبلوماسيين الماليزيين بحظر دخولهم إلى فلسطين عبر "إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة العبرية أن مسؤول إسرائيلي كبير قال: "ماليزيا دولة يرأسها زعيم معاد للسامية" على حد زعمه.

يُشار إلى ان خلال العام الواحد يسمح لأكثر من 40 ألف مواطن ماليزي وإندونيسي لزيارة "اسرائيل".

فيما أوضح مسؤول اسرائيلي بأن الدبلوماسيين الماليزيين لن يكونوا قادرين على زيارة "إسرائيل" حتى يغيروا سياستهم ضد "إسرائيل".