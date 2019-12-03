إعصار "كامورى" الفلبيني يعطل حياة السكان لغزارة امطاره وسرعة رياحه

عطّل إعصار الفلبين، اليوم الثلاثاء، مناحي الحياة كافة في انحاء البلاد، بفعل قوة الاعصار الذي جلب معه امطار غزيرة وعواصف رعدية.

وأعلنت الحكومة الفلبينية وقف سفر الطائرات وتعطيل المدارس والمكاتب الحكومية، فيما أجلت ما يقارب 200 ألف شخص إلى امكان آمنة، بعد تحذيرات من فيضانات، نتيجة كميات الامطار الكبيرة خلال الساعات القادمة.

واكد مكتب الأرصاد الجوية، إن إعصار "كامورى" وصل إلى البلاد حاملًا كميات هائلة من مياه الامطار يرافقها رياح بسرعة 155 كيلو مترًا في الساعة، وعواصف برقية ورعدية قوية.

وقالت السلطات الفلبينية، "إن إعصار "كامورى" يتحرك ببطء في المناطق الوسطى من إقليم أرخبيل للجزر".

وأضافت ان قوة الاعصار تراجعت قليلاً خلال ساعات الليل الماضية.

ويعتبر "كامورى" الاعصار رقم عشرين الذي ضرب البلاد هذا العام.

أوضحت السلطات ان مطار مانيلا الرئيس سيغلق لمدة 12 ساعة، من الساعة 11 صباحًا حتى 11 مساءً، خشية من تأثيرات المنخفض على حركة طائرات السفر أثناء التحليق في الجو.











