قوات الاحتلال تغلق الطرق المؤدية لأحراش بلدة قفين الزراعية بالسواتر الترابية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي محاربتها للمزارعين الفلسطينيين على مدار الساعة، حيث أقدمت جرافات الاحتلال اليوم الثلاثاء (019/12/3) على اغلاق الطرق الواصلة لأحراش بلدة قفين شمال طولكرم، بالسواتر الترابية والحجارة الكبيرة.

كما معت قوات الاحتلال الإسرائيلي المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المنطقة المستهدفة من قبل جرافات الاحتلال ومستوطنيه.

فيما أغلقت قوات كبيرة من جيش الاحتلال طريق الأحراش المسماة "واد سالم"، المؤدية إلى الأراضي الزراعية المملوكة لسكان البلدة والمزروعة بالزيتون.

وفي نفس الوقت سلمت قوات الاحتلال اخطارًا للمواطن نضال عجولي لوقف البناء في أرضه بالمكان ذاته، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين.

وأضاف، ان هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي دعت فيه فعاليات البلدة إلى وقفة تضامنية مع المزارعين، وأداء صلاة الجمعة في هذه الأراضي، احتجاجا على استيلاء أحد المستوطنين وعائلته على مساحة واسعة منها، من خلال نصب بركسات زراعية، وجلب الأغنام، والماشية، ومده للكهرباء وخطوط المياه إليها، بعد طرد أصحاب هذه الأراضي منها.

سكرتير بلدية قفين فهمي صباح حذر من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أراضي القرية التي اصبحت مهددة بمشاريع استيطانية، خاصة أنها تتعرض بين الحين والآخر لعمليات الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي المواطنين المحاذية لمستوطنة "حرميش" المقامة في الجهة الشرقية لقفين.