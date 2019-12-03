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وزارة الصحة بغزة تدشن محطتان تحلية مياه جنوب القطاع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:06 - 03 ديسمبر 2019
وزارة الصحة تدشن محطتان لتحلية المياه وزارة الصحة تدشن محطتان لتحلية المياه
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دشنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، محطتان جديدتان لتحلية المياه في مستشفى أبو يوسف النجار ومستشفى الهلال الاماراتي بمحافظة رفح جنوب القطاع.

وافتتحت وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية الرحمة العالمية "الكويت" المحطتان، بتكلفة 50 الف دولار، بحضور د. أشرف القدرة، د. وليد ماضي، وحسام أبو سمرة.

وقال د. أشرف القدرة مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام، "إنّ تدشين محطتان المياه للمشفيين جاءت بعد حاجة ملحة لهما".

وأضاف القدرة، انه يوجد في مشفى يوسف النجار أقسام بحاجة لتوفير مياه محلاه أبرزها، قسم مرضى الغسيل الكلوي.

وثمنت وزارة الصحة جهود جمعية الرحمة على تنفيذها مشروع إنساني يساعد في التخفيف من حجم المعاناة وتلبي احتياج العمل الصحي، جراء استمرار الحصار "الإسرائيلي" ضد مرضى القطاع.

 وبدوره، استعرض د. وليد ماضي مدير مشفى الهلال الاماراتي، اعمال المشفى في الخدمات الصحية المقدمة للنساء والولادة وغيرها من المستلزمات الطبية.

وأكد نائب مدير جمعية الرحمة العالمية م. حسام ابو سمرة، على أهمية مشروع تحلية المياه، بالتعاون مع وزارة الصحة في إسهامها في معالجة معضلات كانت تُعاني منها المشفيان.

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