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آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الاربعاء الموافق 2019/12/4

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:43 - 03 ديسمبر 2019
معبر رفح - سفر معبر رفح - سفر
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أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء الموافق 2019/12/4.

وذكرت وزارة الداخلية، ان السفر ليوم غد الأربعاء، سيكون للحافلات السابعة حتى العاشرة من كشف (12/1)، مؤكدة على ضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

  ودعت الداخلية المسافرين بضرورة الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت المسافرين بضرورة إحضار بطاقة الهوية، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للاطلاع على اسماء المسافرين اضغط هنا.

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