تفاصيل وفاة صالح علماني في اسبانيا

توفي صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 3 ديسمبر، المترجم الكبير صالح علماني عن عمر ناهز الـ70 عامًا، حيث نشر يوسف بزلميت زوج ابنته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك".

وقال بزلميت: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا صباح اليوم وفاة عمي والد زوجتي المترجم والأديب الكبير الأستاذ صالح علماني في إسبانيا، سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".

صالح علماني، هو صاحب أشهر ترجمة لرواية مئة عام من العزلة ولد في مدينة حمص عام 1949، ودرس الأدب الإسباني، أمضى أكثر من ربع قرن في خدمة الأدب اللاتيني، ليُعرّف القرّاء العرب على هذا النوع من الأدب.

ترجم ما يزيد على 100 عمل عن الإسبانية، هي محصلة جهوده الدءوبة خلال أكثر من ثلاثين عامًا في ترجمة أدب أمريكا اللاتينية، والأدب الإسباني عمومًا.

اشتهر "علماني" بترجمة أعمال الروائي الكبير جابرييل جارسيا ماركيز، ومن أهمها الحب في زمن الكوليرا، قصة موت معلن، ليس لدى الكولونيل من يكاتبه، مئة عام من العزلة، عشت لأروي، ذاكرة غانياتي الحزينات، ساعة الشؤم، الجنرال في متاهة.​

يشار أن للكاتب الفلسطيني العديد من الأعمال روائية الأخرى التي لاقت اعجابا كبير في العالمين العربي والغربي، في مختلف المجالات التي تهم الانسانية جمعاء.