رابط: الاعلان عن موعد صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية عن موعد صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة وكسر الحصار.
وأوضحت وزارة المالية في بيان صحفي بان الصرف سيكون يوم غدٍ الأربعاء 04-12-2019 عبر فروع البريد.
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أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية عن موعد صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة وكسر الحصار.
وأوضحت وزارة المالية في بيان صحفي بان الصرف سيكون يوم غدٍ الأربعاء 04-12-2019 عبر فروع البريد.