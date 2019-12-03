اسماء الوزراء الجدد في مصر

ترددت أنباء عن إجراء تغيير وزاري يضم عددا من الوزراء الجدد في الحكومة المصرية، بالتزامن مع عقد جلسة طارئة للبرلمان؛ لمناقشة أبرز المستجدات.

قائمة أسماء الوزراء المقرر رحيلهم عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات لعدد من نواب البرلمان، إلا أنه لم يصدر بها آية تصريحات رسمية حتى الآن.

وأوضحت مصادر مطلعة أنه من المرجح أن يكون التغيير في عدة وزارات مختلفة الصحة أولها والسياحة والاستثمار والتعليم وقطاع الأعمال والتموين منها.



وبحسب بورصة التوقعات فإن التعديل الوزاري الجديد من المتوقع أن يشهد رحيل 9 وزراء عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وهم كالتالي:

اسماء الوزراء الجدد 2019:

1- الدكتور على مصيلحى وزير التموين.

2- الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة.

3- الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

4- عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

5- اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

6- سامح شكري وزير الخارجية.

7- المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل.

8- رانيا المشاط وزيرة السياحة.

9- غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

يذكر أنه قد أدى الأربعاء الماضي، المحافظون الجدد ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية.