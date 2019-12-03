رابط استمارة قطع الاراضي في البصرة

أعلنت محافظة البصرة العراقية، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقديم على قطع الأراضي لجميع الراغبين بالحصول على قطع الأراضي السكنية من العوائل الفقيرة والمتعففة والمحتاجة في المحافظة. للتقديم اضغط هنــا

وأكد محافظ البصرة اسعد العيداني أن التقديم على قطع الأراضي إلكترونياً من خلال استمارة التقديم عبر الانترنت، ولمدة أسبوعين، منذ اليوم وحتى منتصف ديسمبر 2019.

واشترطت المحافظة أن يكون المستفيد رباً لعائلة، وأن يكون الزوجان غير موظفان، وأن يكون المتقدم حاملاً بطاقة السكن صادرة من البصرة حصراً.

كما يجب ان يكون التقديم لأحد الزوجين وسيتم اهمال أي تقديم مزدوج، ويحق للأرملة والمطلقة التقديم على شرط ان تكون هي من تعيل أطفالها.

كما اشترطت الوزارة أن يكون المتقدم بالغ لسن الرشد ومتزوج، وأن لايمتلك المتقدم عقار هو او زوجته، ولا يجوز بيع قطعة الارض الا بعد مرور ثلاث سنوات.

وأكدت المحافظة على ضرورة ألا يكون المتقدم محكوم عليه باحدى جرائم الارهاب، واذا كان مسقط رأس المتقدم غير البصرة يجب ان يمتلك بطاقة سكن تاريخ إصدارها قبل عام 2010.