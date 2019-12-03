أسباب وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم عن عمر 62 عاما

توفي الفنان شعبان عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، عن عمر 62 عاما، في مستشفى المعادي العسكري، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة آلام حادة في العظام.

وأكد مصدر طبي من داخل المستشفى نبأ الوفاة بقوله: "رحل عن عالمنا المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، في الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، داخل مستشفى المعادي العسكري".

وقال المصدر ذاته، إن حالته الصحية تدهورت في الساعات الأولى من الصباح، وتم إدخاله غرفة الإنعاش في محاولة لإنقاذه، لكن صعدت روحه إلى بارئها.

ومن المتوقع ان تعلن أسرة الفنان المصري خلال الدقائق القادمة موعد الجنازة وباقي تفاصيلها وموعد العزاء، حتى يتمكن الجميع من تأدية الواجب في حق المرحوم.

وفي وقت سابق، أحيا عبد الرحيم إحدى الحفلات بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات ليالي المحروسة بموسم الرياض، قبل أيام، حيث أحيا حفله وهو جالس على كرسي متحرك نظرا لإصابته في بمشكلة في العظام.



وطرح الفنان شعبان عبد الرحيم، مؤخرا أغنية جديدة مهاجما فيها قناة الجزيرة نظرا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، وقدم شعبان وإسلام الأغنية كـ"ديو" لفضح أكاذيب الجزيرة.