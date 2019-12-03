ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة يدخلون اليوم الثالث من ديسمبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير محمد أحمد سالم الخطيب (40 عامًا) من مدينة بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا متواصلًا داخل سجون الاحتلال.

الأسير مراد حسن ذياب أبو زيتون (37 عامًا) من مخيم جنين محكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.

الأسير منير شحدة محمد أبو ربيع من مدينة دير البلح وسط القطاع المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون. وهو أحد أعضاء اللجنة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي في السجون الصهيونية، وعزلته سلطات الاحتلال في عزل نفحة لمدة أحد عشر شهراً.