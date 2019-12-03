انهيار جديد لليرة السورية.. طالع سعر صرف الليرة مقابل الدولار

شهد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي انخفاضاً جديداً اليوم الثلاثاء، 03/كانون الأول/2019، لأسباب عديدة منها تدافع السوريين لشراء الدولار الأمريكي بفعل الذعر الذي أصاب السوريون أمس الاثنين بعد انخفاض الليرة.

وذكرت متعاملون مصرفيون ان الليرة السورية شهدت انخفاضاً ملموساً، إذ وصلت قيمة صرفها امام الدولار الأمريكي الواحد الى حوالي 950 ليرة، بينما كانت قبل بدأ الأحداث السورية حوالي 47 ليرة سورية، وهو ما يعني أن الليرة فاقدة نحو 25 في المئة من قيمتها في الايام القليلة الماضية.

وخلال الأسبوع الماضي شهدت الليرة السورية انخفاضاً كبيراً، إذ وصلت أسعار الصرف حوالي 765 مقابل الدولار الأمريكي.

يشار إلى ان الليرة اللبنانية شهدت انخفاض متسارع منذ منتصف أكتوبر، بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية في لبنان وسط موجة من الاحتجاجات المعارضة للحكومة التي خرجت بسبب فساد المسؤولين في الحكومة اللبنانية.

وأوضح صرافون أن القيود الصارمة على السحب والتحويلات بالعملة الصعبة التي فرضتها بنوك لبنان، حيث يحتفظ السوريون بودائع كبيرة، كبحت بشدة تدفقا رئيسيا من العملة الأجنبية.

وكانت الليرة السورية تواجه بالفعل ضغوطا قبل اندلاع الأزمة اللبنانية، عاكسة مشكلات اقتصادية حادة في سوريا إضافة إلى حرب دمرت أجزاء من البلاد.