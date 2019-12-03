الجنائية الدولية ترفض مجدداً ملاحقة "إسرائيل" في قضية هجوم "مرمرة "

جددت محكمة الجناية الدولية اليوم الثلاثاء ، 3/12/2019 رفضها ملاحقة "اسرائيل" في قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات كان المتجهة إلى قطاع غزة .

وطالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بإغلاق هذا الملف 2010.

ويأتي قرار بنسودا بعد ثلاثة أشهر من إصدار المحكمة، ومقرها لاهاي، للمرة الثانية توجيهات لمدعيتها العامة بإعادة النظر في قرارها عدم ملاحقة "إسرائيل" الصادر في عام 2014 ، وقالت بنسودا في وثائق قدّمتها للمحكمة "لا أساس وجيها للمضي قدما في إجراء تحقيق".

وكررت بنسودا موقفها القانوني السابق بقولها "لا أساسا وجيها يدفع إلى الاستنتاج بأن أي قضية محتملة قد تنجم عن هذا الوضع ستكون على قدر كاف من الخطورة لاعتبارها مقبولة بالنسبة للمحكمة".

ويشار الى ان ، أسطول نظمته جمعية تركية وفي 31 أيار/مايو 2010 تعرض لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية، فيما كان في المياه الإقليمية متجها إلى قطاع غزة الخاضع لحصار "إسرائيلي".

وقررت بنسودا عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل، معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة"، ما يعني أنه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.