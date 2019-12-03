الأسيران منير أبو ربيع ومراد أبو زيتونة يدخلان عامهم الـ (17) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسيران المجاهدان منير شحدة محمد أبو ربيع (39 عاماً) ومراد حسن دياب أبو زيتون (36 عاماً) أنهيا ستة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخلان اليوم عامهم السابع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلتهما بتاريخ 03/12/2003م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحق المجاهد منير شحدة أبو ربيع حكماً بالسجن (21) عاماً بالإضافة إلى 9 شهور، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة في عمليات للمقاومة. وبحق المجاهد مراد حسن أبو زيتون بالسجن (22) عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير منير أبو ربيع من سكان بلدة دير البلح وسط قطاع غزة وولد بتاريخ 27/07/1980م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن رامون الصهيوني. أما الأسير مراد أبو زيتون فهو من سكان بلدة زبوبا قضاء مدينة جنين وولد بتاريخ 25/10/1983م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.