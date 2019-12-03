الطقس: أجواء باردة وأمطار متوقعة مساء غدٍ

قالت دائرة الارصاد الجوية أن الطقس اليوم الثلاثاء، غائم جزئياً وبارداً نسبياً ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

والطقس يكون الليلة غائم جزئياً وبارد في المرتفعات ألجبلية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الطقس غائم جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وخلال ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس، يكون الطقس غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .