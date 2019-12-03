اكتمال وصول وفود "الجهاد" للقاهرة..ودورة اجتماعات لمكتب الحركة السياسي ضمن الأجندة

اكتمل الليلة، وصول وفد قيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، من الخارج والداخل، برئاسة الأمين العام القائد زياد النخالة، إلى القاهرة.

وأوضح عضو المكتب السياسي للحركة الشيخ نافذ عزام، أن الوفد سيُجري مباحثاتٍ مع الأشقاء المصريين، حول أهم الملفات على الساحة الفلسطينية.

ونوه إلى أن ضمن الأجندة، انعقاد دورة اجتماعات للمكتب السياسي للحركة، لافتاً إلى أن الوفد سيواصلُ زيارته لبعض الدول الصديقة.

وكان وفدان من حركة الجهاد الاسلامي "أعضاء المكتب السياسي" ، وحركة المقاومة الاسلامية حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي "اسماعيل هنية" قطاع غزة قد غادرا للقاهرة ظهر أمس ، لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين في المخابرات المصرية.

ويضم وفد الجهاد الإسلامي أعضاء المكتب السياسي للحركة في الداخل والخارج .

وكان هنية غادر أمس للقاء عدد من القيادات المصرية لبحث التهدئة والمصالحة والانتخابات قبل البدء بجولة دولية لأول مرة بعد رفض السلطات المصرية لقيادة حركة حماس المغادرة لجولة دولية .

كما غادر كل من نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحيه وعضو مكتبها السياسي روحي مشتهى، قطاع غزه الشهر الماضي ، وتوجها الى تركيا وقطر ولبنان ، ولم يعودا بعد إلى قطاع غزة.