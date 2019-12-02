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المصري محمد صلاح بين الخمسة الاوائل في مسابقة الكرة الذهبية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:44 - 02 ديسمبر 2019
محمد صلاح محمد صلاح
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حصل نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح على المركز الخامس في سباق جائزة الكرة الذهبية خلال الحفل الذي أقيم اليوم في العاصمة الفرنسية باريس.

وأحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الأول ليتوّج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه وينفرد بالرقم القياسي منهيا الشراكة التاريخية مع كريستيانو رونالدو (5 كرات ذهبية).

وجاء محمد صلاح بعد زميله في ليفربول، السنغالي ساديو مانيه الرابع، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الثالث، واللاعب الآخر لليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك الثاني.

و حصل جاء كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، على المركز السادس، بينما حصل على المركز السابع الحارس أليسون بيكر لاعب ليفربول.

وجاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ ثامنا، وحل البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي في المركز التاسع، وحل للاعب العربي الجزائري رياض محرز في المركز العاشر.

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