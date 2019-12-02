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مخابرات السلطة ترفض إخلاء سبيل المحرر حمدان

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 23:16 - 02 ديسمبر 2019
عناصر من مخابرات أمن السلطة عناصر من مخابرات أمن السلطة
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رفضت النيابة العامة في محكمة صلح رام الله التابعة للسلطة الفلسطينية ، طلب الإفراج عن الأسير المحرر والمعتقل لدى جهاز المخابرات منير علي حمدان 40 عاماً، من قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله.

وبحسب المحامي مهند كراجة من مكتب "محامون من أجل العدالة"  فإن حمدان يعتقله جهاز المخابرات العامة في رام الله منذ الاثنين الماضي، ومددته النيابة الخميس الماضي لمدة 15 يوما للتحقيق معه.

وأشار إلى أنه قدم العديد من طلبات إخلاء السبيل لحمدان، قوبلت جميعها بالرفض. بدعوى استكمال التحقيق معه.

وكانت أجهزة أمن السلطة، اعتقلت حمدان من مكان عمله في مدينة رام الله يوم الإثنين الماضي. وقالت مصادر من عائلة حمدان، إن أجهزة أمن السلطة ترفض إعطاء أي معلومة عن أسباب توقيفه.

وحملت عائلة المحرر حمدان، المخابرات العامة المسؤولية عن حياة ابنها المعتقل في سجن المخابرات برام الله منذ ثمانية أيام. مطالبة الجهات الرسمية وكل ذي ضمير حي للتدخل للإفراج الفوري عنه.

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