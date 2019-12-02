تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي للصحفي معاذ عمارنة

أفادت مصادر مقربة من الصحفي معاذ عمارنة أنه تم اليوم معاينة عين معاذ في مركز للأعين التجميلية في مدينة حيفا، حيث وضعت له عدسة على شكل عين في مكان عينه اليسرى مؤقتاً لحين تركيب عين تجميلية بديلة.

و وفقاً للمصادر، فإن المشكلة هي وجود كسر في وجه معاذ أدى لالتهاب منطقة العين جراء الرصاصة، لم يتمكن الأطباء من إصلاحه خوفاً من تحرك الرصاصة المستقرة قرب الدماغ الذي قد يؤدي إلى خطر على حياته

و أوضحت المصادر الى أنه لن يتم تركيب العين قبل إصلاح الكسر، و سيتم متابعة الأمر طبياً في أكثر من اتجاه للوصول إلى حل.