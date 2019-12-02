30 يوما أمام نتنياهو ليحصل على الحصانة

بعد تقديم المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت اليوم لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصبح أمام نتنياهو 30 يوماً ليحصل على الحصانة من البرلمان.

وبعد تقديم اللائحة للكنيست، يتطلب من نتنياهو ان يطلب من الكنيست منحه الحصانة في موعد أقصاه 1 يناير المقبل، وستعطي القرار بالحصانة لجنة خاصة في الكنيست.

وأشار ماندلبليت في رسالته إلى رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، أن محاكمة نتنياهو ستكون أمام محكمة القدس، وقد تم تحديد موعد إجراء المرافعات، لكن لم يكشف عنه.

وسيتم استدعاء 333 شاهد عيان للإدلاء بشهاداتهم في لائحة الاتهام الخاصة بنتنياهو.

يذكر أن نتنياهو يواجه تهم الاحتيال والارتشاء وخيانة الأمانة. وفي حال تمت إدانته، سيضطر نتنياهو للاستقالة من منصب رئيس الوزراء.