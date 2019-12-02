ناصر الخليفي يخضع للتحقيق في فساد البث التلفزيوني

خضع رئيس نادى باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، والفرنسي جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لجلسة استجواب من قبل المدعي العام السويسري في مزاعم فساد تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيوني لمباريات كرة القدم.

وأكد مكتب المدعى العام السويسري للاستجوابات في بيان صادر عنه، أن جلسات استماع نهائية تمت مع الخليفي وجيروم فالك في التحقيقات الجنائية التي بدأت في مارس 2017. ووفقا لإذاعة مونت كارلو الفرنسية.

ولم يفصح البيان، أنه سيتم اخلاء سبيل الثلاثة أم لا بعد.

ويشتبه في أن الخليفي، يشغل منصب رئيس مجموعة "بي إن سبورت" الإعلامية القطرية، قدَّم لجيروم فالك هدايا فاخرة، بما في ذلك وضع فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية على ذمته، لضمان الحصول على حقوق البث التليفزيوني للعديد من الأحداث الكروية بما في ذلك كأس العالم. بحسب الإذاعة الفرنسية. ويتهم فالك بقبول الرشوة مقابل منح هذه الحقوق.