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100 مليون دولار من واشنطن للقوات المسلحة اللبنانية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:56 - 02 ديسمبر 2019
الجيش اللبناني الجيش اللبناني
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أفرجت واشنطن اليوم، عن 100 مليون دولار كانت قد جمدتها الشهر الماضي كمساعدات للقوات المسلحة اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية مختلفة، أن إدارة ترامب قدمت بـ "صمت" 100 مليون دولار مساعدات عسكرية إلى القوات المسلحة اللبنانية ، "بعد شهور من التأخير غير المبرر".

وصرح مسؤولان أمريكيان بأنه تم تقديم مبلغ 105 ملايين دولار من أموال التمويل العسكري الأجنبي للقوات المسلحة اللبنانية الأسبوع الماضي.

جدير بالذكر أن البيت الأبيض لم يقدم أي تفسير لهذا التأخير على الرغم من التبريرات المتكررة من الكونغرس ووسائل الإعلام.

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