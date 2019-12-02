فاتورة بـ 40 ألف جنيه لمسؤول مصري تثير الرأي العام

على خلفية فواتير خاصة بتوريد مواد غذائية لأحد المواقع التابعة لشركة " جابكو" ليوم واحد بتكلفة تجاوزت 40 ألف جنيه، وصلت لعضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، نافع هيكل، بطلب إحاطة موجه لوزير البترول والثروة المعدنية، بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية بشركة بترول خليج السويس "جابكو".

وأوضح هيكل في طلبه أن هناك شبهات إهدار للمال العام وتقاعس للوزارة في أداء مهامها والإشراف على سير العمل بهيئات البترول، مشيراً إلى أن الفواتير التي وصلته تتنافى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ترشيد الإنفاق داخل المؤسسات والقطاعات الحكومية.

وأكد النائب المصري نافع هيكل، إلى ورود "العديد من المستندات الخاصة بشركة "جابكو" تكشف حجم الفساد الواقع داخل الشركة"، وسيتم تقديمها لمجلس النواب ومحاسبة المسؤولين.



