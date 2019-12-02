تقرير أممي: 47 مليار دولار خسائر الفلسطينيين من الاحتلال خلال 17 عاماً

تكبد الفلسطينيون خسائر فادحة من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2000-2017 تجاوزت 47.7 مليار دولار أمريكي، بحسب تقرير أممي.

وأوضح محمود الخفيف، منسق المساعدات للشعب الفلسطيني بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، في مؤتمر صحفي بمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، أن التقرير الذي سيتم عرضه علي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء أظهر أن تلك الخسائر "تشمل من بين أمور أخرى، 28.2 مليار دولار من فوائد الديون و6.6 مليار دولار من الإيرادات المالية الفلسطينية المتسربة لإسرائيل (بطرق غير مشروعة)".

وأشار الخفيف إلى أن "التكلفة المالية التقديرية للاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية لم تكن لتؤدي فحسب إلى القضاء على عجز الموازنة الفلسطينية المقدّر بـ17.7 مليار دولار خلال نفس الفترة، ولكنها أيضا كانت ستزيد حجم الإنفاق التنموي للحكومة الفلسطينية بأكثر من عشرة أضعاف، والذي بلغ 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة".

والتكلفة المالية، بحسب التقرير الاممي، هي عبارة عن جزء من إجمالي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاحتلال وتتكون من عنصرين هما "تسرب الموارد المالية الفلسطينية إلى "إسرائيل" والخسائر المالية الأخرى الناتجة عن السياسات والتدابير المفروضة تحت الاحتلال المطول".

ويعزو التقرير الخسائر المالية إلى إجراءات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين ، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، القيود المفروضة على حرية حركة الشعب الفلسطيني والسلع الفلسطينية، وجميع نقاط العبور الحدودية وحرمان الحكومة من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية".

وأشار التقرير إلي أن وقف التكلفة المالية للاحتلال يتطلب حدوث تغيير جوهري في الإجراءات المرتبطة بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية بنقاط العبور الحدودية ووصول المسؤولين الفلسطينيين إلى هذه النقاط، وسياسات الاستيراد وآليات مراقبة الاستيراد وتبادل معلومات الاستيراد والبيانات التجارية.