هنية يصل القاهرة لاجراء محادثات مع مسؤولين مصريين

أكد مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية مساء اليوم الاثنين بأن الأخير وصل الى العاصمة المصرية القاهرة، على رأس وفد من حركته.

و وفقاً للمصدر، فسيجري هنية و الوفد المرافق له محادثات مع المسؤولين المصريين، لبحث عدة ملفات تتعلق بالقضية الفلسطينية.

و كان وفدان من حركة الجهاد الاسلامي "أعضاء المكتب السياسي" ، وحركة المقاومة الاسلامية حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي "اسماعيل هنية" قطاع غزة للقاهرة ظهر اليوم ، لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين في المخابرات المصرية.

ومن المقرر ان يصل الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة ، للقاهرة للالتحاق بوفد الحركة المكون من اعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي لعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين مصريين لبحث العديد من القضايا وعلى رأسها التفاهمات المصرية .

واكد مراسلنا أن وفد الجهاد الاسلامي يضم اعضاء المكتب السياسي للحركة في الداخل والخارج.