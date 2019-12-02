قرارات مجلس الوزراء اليوم الاثنين

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، المصادقة على افتتاح مكتب لوزارة النقل والمواصلات في ضاحية الريحان شمال مدينة رام الله، واعتماد موازنة تطويرية لمركز فلسطين للاستجابة لطوارئ الحاسوب "بال سيرت"، كمركز وطني للأمن السيبراني، بإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما قرر المصادقة على موازنة لتحديث وتطوير نظم أنظمة وقواعد البيانات في وزارة النقل والمواصلات، والمصادقة على توصيات اللجنة الاجتماعية المتمثلة بإقرار نموذج طلب الدعم المادي للجمعيات والمؤسسات الخيرية، وإقرار وثيقة المعايير الخاصة بدراسة تلك الطلبات.

كما وافق على الإحالات القطعية الخاصة بوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية بحوالي 20 مليون شيقل، لشراء أدوية الأورام وأدوية خاصة للمرضى.