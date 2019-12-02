الليرة السورية تشهد انخفاضا غير مسبوق

طرأ انخفاض على قيمة الليرة السورية بمعدل قياسي غير مسبوق، في ظل الأزمة التي تعيشها سوريا، بالإضافة إلى ما تشهده الجارة لبنان من اضطرابات والتي تعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد السوري.

وكان الدولار يساوي 980 ليرة سورية في بعض مكاتب الصرافة، الاثنين، في العاصمة دمشق، في انخفاض حاد عن الأيام الأخيرة، علما أنه كان يساوي 50 ليرة قبل عام 2011.

وشهدت الليرة السورية فقدان قيمتها في وقت سابق من العام الجاري، وأثر الانخفاض في التحويلات أيضا على الليرة، كما بدأ بعض السوريين في شراء الدولارات للحفاظ على مدخراتهم.

هذا وشهد شهر نوفمبر تفاقم للأزمة المالية اللبنانية ، مما دفع بنوكها لفرض قيود على رأس المال، ومنع العديد من التجار والمودعين السوريين من سحب أموالهم من حساباتهم في بنوك لبنان.