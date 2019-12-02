غانتس: مستعدون للقبول بحلول وسط شريطة ان يقدم نتنياهو تنازلات



طالب رئيس حزب (كاحول - لافان) الإسرائيلي بيني غانتس بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تسيير الاعمال الإسرائيلي إلى ضرورة تقديم تنازلات من أجل تشكيل حكومة وحدة اسرائيلية.

واوضح غانتس في مؤتمر صحفي أن حزبه فاز بالانتخابات ومستعدون للتناوب في إطار حكومة وحدة، مضيفاً "لا نريد دفع الاسرائيليين نحو انتخابات باهظة الثمن وغير ضرورية.

واشار غانتس أنه في العلوم السياسية من المستحيل الحصول على كل شيء بنسبة 100%، وانما تخضع الامور لفن التسوية والحلول الوسط، قائلاً "نحن على استعداد لقبول اقتراحات التسوية".

وجدد غانتس تأكيداته أن "اسرائيل" تواجه سلسلة من التحديات الامنية الخطيرة والكبيرة، مشيراً إلى ان التحدي يكمن في المخاطر الايرانية والجبهة الشمالية.