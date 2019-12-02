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قرار مصري مهم في اعقاب حادثة انتحار طالب الهندسة من اعلى برج القاهرة

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 16:24 - 02 ديسمبر 2019
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اثارت حادثة انتحار شاب مصري امس الأحد، الرأي العام العربي والمصري على وجه الخصوص، لاسيما ان الواقعة رصدتها كاميرات كانت مثبتة على 4برج القاهرة في العاصمة المصرية.

في السياق، أمر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بإجراء تحقيقات موسعة في واقعة نشر جزء من تسجيلات كاميرات المراقبة، والخاصة بواقعة انتحار طالب بكلية الهندسة بجامعة حلوان.

واظهر مقطع فيديو الشاب وهو يتسلق على سور البرج وهو يلقي بنفسه من اعلى برج القاهرة، في الوقت الذي حاول فيه احد الحاضرين منعه لكنه لم يتمكن من ذلك، وسط صراخ وصدمة الحاضرين.

 

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