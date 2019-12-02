الديوان الملكي يعلن وفاة الامير متعب بن عبد العزيز عن عمر ناهز 88 عامًا

توفي مساء اليوم الاثنين (2019/12/2) الأمير السعودي متعب بن عبدالعزيز آل سعود عن عمر ناهز 88 عامًا

ومن المقرر أن يتم تشيع جثمان الأمير السعودي متعب بن عبدالعزيز آل سعود مساء يوم غدٍ الثلاثاء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

بيان الديوان الملكي

وجاء بيان الديوان الملكي "انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الاثنين الموافق 5 / 4 / 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير / متعب بن عبدالعزيز آل سعود وسيصلى عليه إن شاء الله بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء الموافق 6 / 4 / 1441 هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة".

ووفقًا لموقع ويكبيديا الرسمي فإن الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود ولد في مدينة الرياض بتاريخ (1350 هـ / 1931 - 1441 هـ / 2019) ودرس في «معهد الأنجال»، ثم درس في جامعة كاليفورنيا في العلوم السياسية وتخرج منها في عام 1372 هـ.