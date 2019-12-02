شاهد: امال صقر تثير جدلا واسعا على انستقرام

كشفت طليقة الرابور المغربي محمد مزراوي المعروف بلقب "مسلم"، تفاصيل مثيرة حول علاقة زوجها السابق مع الممثلة امال صقر، الامر الذي أثار حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

واتهمت السيدة الممثلة المغربية أمال صقر بتدمير أسرتها و ربط علاقة غير شرعية مع زوجها السابق الرابور مسلم منذ سنة 2014، موضحة استمرار العلاقة حتى يومنا هذا.

و أكدت أن علاقتها الزوجية مع "مسلم" دامت لـ11 سنة، قبل أن تتدهور بعد تعرفه على الممثلة المغربية أمال صقر سنة 2014، مشيرة إلى أن مسلم كان يرافق صقر في رحلات خاصة، رغم أنه كان متزوجاً و أب لأطفال.

وصرحت، أنها طلبت مرارا وتكرارا من أمال صقر الابتعاد عن زوجها، إلا أن الأخيرة لم تعرها أي اهتمام، بل تجرأت بشكل مقزز على تهديدها بنشر صور حميمية لها على مواقع إباحية معروفة.

في سياق منفصل، تورطت الفنانة أمال صقر في فضيحة أخرى، ويتعلق الأمر بالابتزاز المالي، حيث طلبت مبلغا خياليا من عائلة شاب يبلغ من العمر 19 سنة، للتنازل عن شكايتها ضده والتي تتهمه فيها بالاعتداء على ابنها والتسبب له في إصابات خطيرة، دخل على إثرها إلى المستشفى.

ورغم حالة الاجدل والاتهامات التي تلاحق الفنانة صقر، يبقى ظهورها اعلاميا للرد على كافة هذه التفاصيل نقطة الحل والفيصل في تحديد وجهة وهوية المتهم.