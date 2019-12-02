نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار مع غزة طالما استمر اطلاق الصواريخ

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو " لن يتم التوصل لوقف لإطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة طالما استمرت ارسال الصواريخ على إسرائيل".

وأوضح نتنياهو خلال افتتاحه مصنع في عسقلان "أنه لن يتم ابرام تسوية طويلة الأمد مع الفصائل المسلحة في غزة، طالما استمرت الاخيرة بإطلاق الصواريخ بشكل متقطر بين الفينة والاخرى تجاه البلدات الإسرائيلي، قائلاً "هذه هي سياستنا".

وذكر نتنياهو أن قوات الاحتلال تتعامل مع تحديات كبيرة ومتعددة على أكثر من جبهة، قائلاً "قد يعتبر الثمن أحيانا باهظا جدا ولكننا نواجه هذا التحدي بنجاح لقد اصبحنا دولة عظمى".

واضاف نتنياهو: "نقوم بذلك بشكل حازم للغاية. شاهدتم العمليات التي قمنا بها على مدار الأسابيع الأخيرة. أقول لكم إننا نمتلك باستمرار، بما في ذلك خلال الأيام الأخيرة، خططا عملياتية مفاجئة ستكون أكثر مفاجأة مما شاهدتموه. لن نقبل بهذا التقطر وسنعمل على وقفه".

وتابع "من حق سكان أشكول العيش بأمان مثل باقي سائر المدن الإسرائيلية، ونحن نقوم بعمل جيد في هذا الصدد".