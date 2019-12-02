رئيس الكنيست يتسلم لائهة اتهام ضد نتنياهو ويمهل الأخير 30 يومًا للحصانة

تسلم رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي ادلشتاين اليوم الاثنين نسخة من لائحة الاتهام الموجهة من قبل المستشاء القضائي لحكومة الاحتلال افيحاي ماندلبليت ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقد أمهل رئيس الكنيست ادلشتاين، بنيامين نتنياهو مدة 30 يومًا للحصول على حصانة من لجان الكنيست لمواجهة المحكمة.

وتتضمن نسخة لائحة التهم التي تسلمها ادلشتاين أسماء شهود الاثبات ضد نتنياهو والمحكمة التي سيتم فيها تداول الملفات والذي سيتم تقديم لائحة الاتهام امام طاقمه القضائي.

وجاء في رسالة المستشار القضائي للحكومة إلى رئيس الكنيست "أعتقد أن لائحة الاتهام الأصلية التي قدمتها لكم تتوافق مع أحكام قانون حصانة الكنيست، وهو الإجراء الذي يمتثل بالتأكيد لغرض القانون، على الرغم أن ذلك لم يتضمن قائمة شهود الادعاء والمحكمة التي ستقدم إليها لائحة الاتهام".

وشدد المستشار القضائي للحكومة "بقدر علمنا بهذه الرسائل، وعلى ضوء الادعاءات المقدمة، على رئيس الحكومة أن يعتبر التاريخ 2/12/2019، الموعد الذي يحدد بداية فترة الـ30 يوما التي يسمح له خلالها الطلب من الكنيست الحصول على الحصانة لمواجهة الإجراء والقانون الجنائي".

يذكر ان رئيس الوزراء نتنياهو سيكون مرغما على الظهور امام المحكمة في حال لم يتمكن الحصول على حصانة من قبل البرلمان تجنبه الظهور امام المحكمة.

ومن اجل الحصول على مثل هذه الحصانة ينبغي ان يوافق أكثر من نصف أعضاء الكنيست في تصويت على قرار كهذا، وهي اغلبية غير متوفرة حاليا".