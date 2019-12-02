السعودية والامارات تشنان هجوماً كاسحاً ضد قطر

اتهمت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، قطر بدعم الانشطة الارهابية من أجل زعزعة استقرار دول المنطقة.

واوضح ممثل المملكة العربية السعودية في كلمة له خلال محكمة العدل الدولية جلسات المرافعات حول الاعتراضات على اختصاص منظمة الطيران أنهم طالبوا قطر بضرورة قطع تمويل النشاطات والمنظمات الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، والتوقف عن دعم التنظيمات الارهابية مثل داعش والقاعدة والاخوان.

وأشار ممثل السعودية أنهم يعلمون ضد السلطات القطرية وليس ضد الشعب القطري، مشيراً إلى أنه من حق دول المقاطعة "اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة".

في السياق، قالت سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى هولندا حصة العتيبة، إن "متهمين بالإرهاب يعملون بكل طلاقة في قطر"، مشيرة إلى أن السلطات القطرية وقعت اتفاقاً مع السعودية ولم تلتزم بنصوصه.

وأوضحت العتيبة "أنه جرى اتخاذ عدة محاولات لإيقاف قطر عن دعم الإرهاب إلا أنها باءت بالفشل".