نتائج قبولات المسائي 2019 2020 في العراق

نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية، اليوم الاثنين، نتائج قبولات المسائي في الجامعات المحلية للعام 2019 - 2020 في كافة التخصصات. للاستعلام اضغط هنــا

وأكدت الوزارة العراقية أن أسماء المقبولين في الدراسة المسائية متوفرة الآن عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الانترنت، والمرفق أيضًا في هذا الخبر.

وطالبت الوزارة من جميع المتقدمين للدراسة المسائية بضرورة الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بكل سهولة ويسر عبر البوابة الالكترونية والتعرف على أسماء المقبولين والغير مقبولين في الدراسة المسائية.

في سياق أخر، أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحق رئيس جامعة بابل السابق، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.



وأشارت دائرة التحقيقات في الهيأة، إلى أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بابل أصدرت أمراً باستقدام رئيس جامعة بابل السابق، في القضية المتعلقة بوجود مغالاة في أسعار شراء أسلحة للحراس.



وأضافت الدائرة إن أمر الاستقدام في القضيّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.