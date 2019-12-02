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زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:10 - 02 ديسمبر 2019
زوارق الاحتلال زوارق الاحتلال
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استهدف زوارق بحرية الاحتلال، اليوم الإثنين، مراكب الصيادين بالرصاص الحي وخراطيم المياه قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

ووفق المصادر المحلية، فقد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على مراكب الصيادين على بعد نحو 3 أميال بحرية قبالة بحر مدينة غزة، وتحديداً قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب المدينة.

وأوضحت المصادر، أن اطلاق النار تسبب في أضرار أحد المراكب الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

ويتعمد الاحتلال "الإسرائيلي" ملاحقة الصيادين في عرض بحر غزة بشكل يومي ويمنعهم من ممارسة مهنة الصيد الوحيدة، التي يعتمدون فيها على دخلهم اليومي.

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