وفدان من حركتا الجهاد الإسلامي وحماس يغادران للقاهرة لعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين

غادر وفدان من حركة الجهاد الاسلامي "أعضاء المكتب السياسي" ، وحركة المقاومة الاسلامية حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي "اسماعيل هنية" قطاع غزة للقاهرة ظهر اليوم ، لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين في المخابرات المصرية.

ومن المقرر ان يصل الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة ، للقاهرة ظهر اليوم للالتحاق بوفد الحركة المكون من اعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي لعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين مصريين لبحث العديد من القضايا وعلى رأسها التفاهمات المصرية .

واكد مراسلنا أن وفد الجهاد الاسلامي يضم اعضاء المكتب السياسي للحركة في الداخل والخارج .

وكان اسماعيل هنية غادر ظهراً للقاء عدد من القيادات المصرية لبحث التهدئة والمصالحة والانتخابات قبل البدء بجولة دولية لأول مرة بعد رفض السلطات المصرية لقيادة حركة حماس المغادرة لجولة دولية .

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحيه وعضو مكتبها السياسي روحي مشتهى ، غادرا قطاع غزه الشهر الماضي ، وتوجها الى تركيا وقطر ولبنان ، ولم يعودا بعد إلى قطاع غزة.