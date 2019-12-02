مسؤولون في بلجيكا يلغون مشاركتهم مع وفد تجاري لـ"إسرائيل"

ألغى مسؤولون بلجيكيون، اليوم الاثنين، مشاركتهم مع وفد تجاري سيزور "إسرائيلي"، الأمر الذي يعد انتصارًا لحملة المقاطعة لمنتجات الاحتلال.

ووفق ما نقله موقع دار الحياة، أوضح المسؤولون، أن الانسحاب جاء بعد التأكد من وجود انتهاكات للقانون الدولي وعدم إحراز تقدم في عملية "السلام".

وقال وزير التجارة الخارجية لحكومة إقليم بروكسل باسكال سميت، في تصريحات صحفية: هذه الخطوة انتصارًا كبيرًا لأنصار محاولات مقاطعة "إسرائيل".

وخلال الأسبوع الماضي، انسحب من الوفد رئيس وزراء ولاية والونيا البلجيكية، ورئيس الوزراء السابق لمملكة بلجيكا إليو دي روبو.