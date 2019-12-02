حقيقة وفاة الشيخ النوي بوعكة صحية في الجزائر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنباء عن وفاة الشيخ النوي بوعكة صحية في الجزائر، دون أن يتم تأكيد ذلك من مصادر مقربة محلية أو مصادر طبية رسمية.

في المقابل، خرج الشيخ الجزائري بمقطع فيديو مفاجئ، نفى خلاله الأنباء التي تتحدث عن وفاته، داعيا وسائل الاعلام إلى ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.

في سياق آخر بعيدا عن الشيخ نوي، خالد شيخ محمد (ولد في 1 مارس 1964 وهناك مصادر تشير إنه من مواليد 14 أبريل 1965)، هو كويتي من أصل باكستاني.

وكانت السلطات الأمريكية تعتقد أن شيخ محمد هو ثالث أبرز قادة تنظيم القاعدة قبل اعتقاله في مارس 2003 وتم احتجازه في مكان مجهول حتى تم تحويله إلى سجن غوانتنامو.

واعترف شيخ محمد أنه المسؤول عن أحداث 11 سبتمبر من الألف إلى الياء كما اعترف خالد شيخ محمد بالتخطيط ل29 عملية جهادية أخرى، بما في ذلك شن هجمات على مبنى ساعة بيغ بن ومطار هيثرو في لندن.

واعترف أنه كان مسؤولا عن محاولة تفجير طائرة ركاب فوق المحيط الأطلسي، باستخدام متفجرات مخبأة في أحذية، وتفجير ملهى ليلي في جزيرة "بالي" بإندونيسيا، بالإضافة إلى هجوم آخر على مركز التجارة العالمي في العام 1993.

خالد شيخ محمد هو كويتي من أصل باكستاني، وكانت السلطات الأمريكية تعتقد أن شيخ محمد هو ثالث أبرز قادة تنظيم القاعدة قبل اعتقاله في مارس 2003 وتم احتجازه في مكان مجهول حتى تم تحويله إلى سجن غوانتنامو.